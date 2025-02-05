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Bakanlık ifşa etti! Bebeğinize bu zıbını giydirmeyin

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Ticaret Bakanlığı, GÜBİS üzerinden yayımladığı duyuruda çocuk güvenliğini tehdit eden ürünler için toplatma kararı almaya devam ediyor. "Mini Pakel" marka bebek zıbını için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alan bakanlık yetkilileri, ürünün kimyasal risk taşıdığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ederken vatandaşlar için risk oluşturabilecek ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı, piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı aldığı ürünlere yenileri ekledi.

TOPLATMA KARARI ALINDI

Bakanlık, özellikle anne ve babaları yakından ilgilendiren bebek zıbını için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındığını duyurdu. "Mini Pakel" marka bebek zıbını kimyasal risk taşıdığı için bu kararın alındığı belirtildi.

Bakanlık ifşa etti! Bebeklerinize bu zıbını giydirmeyin

TESTLERDEN "KALIR" SONUCU ALDI

Bebek zıbınının ekoloji testleri "serbest nikel" kısmından "kalır" sonucu aldığını duyuran bakanlık, "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri 'Serbest Nikel' Kısmından Kalır Sonuç Almıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık kararın, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, -Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, -Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, -Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, - Tekstil Elyaf İsimleri Ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme Ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

Bakanlık ifşa etti! Bebeğinize bu zıbını giydirmeyin
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Nerden ne giycez giydiricez hangi ürün sağlıklı

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