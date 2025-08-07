Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek

Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Yeni Ankara Adalet Sarayı aralıksız yürütülen çalışmalarla hızla inşa edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç projenin detaylarını aktardı. Adalet hizmetlerinin tek merkezde toplanmasıyla zaman kaybının önüne geçileceğini ve ulaşım güçlüklerinin ortadan kaldırılacağını belirten Bakan Tunç, son teknolojiyle inşa edilen projede 745.900 metrekarelik kapalı alan ve 588 duruşma salonu bulunacağını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başkent Ankara'da inşa edilen yeni Adalet Sarayı ile ilgili detayları paylaştı. Resmi X hesabından inşaat sürecine dair görüntüleri paylaşan Bakan Tunç,"Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

"HİZMET KALİTESİ DAHA VERİMLİ HALE GELECEK"

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getireceğini belirten Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Ankara'da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak;

  • Zaman kaybının önüne geçecek,
  • Ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak,
  • Adalete erişimi daha da güçlendirerek sunulan hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak bir yapıyı hayata geçiriyoruz.

"ADALET ALTYAPIMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edilen bu proje;

  • 745.900 m² kapalı alan,
  • 1.537 hâkim ve savcı odası,
  • 588 duruşma salonu,
  • 610 kişilik konferans salonu,
  • 4.180 araçlık otopark kapasitesiyle adalet altyapımızın gücüne güç katacak örnek bir eser olacak. Yeni Ankara Adalet Sarayı, ekiplerimizin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla inşa ediliyor."

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ADALET HANLARDA HAMAMLARDA YAZLIK KIŞLIK SARAYLARDA OLMAZ İSTERSENİZ ARŞA YÜKSELEN DEVASA BÜYÜKLÜKTE VE GENİŞLİKTE TABELASINDA ADALET YAZAN YAPILAR YAPIN YÖNETİCİLERİ HAKİMLERİ SAVCILARI KANUNLARA UYMADIKÇA NAFİLE O YAPILAR. İŞTE BAKIN İLK MECLİSİN YAPISINA SIRASINA MASASINA KİREMİTLERİ DÖRTBİR YANDAN GELİP YAPILMIŞ ÇATISINA ORADA KULLANILAN MALZEMELER LÜKS KALİTELİ OLMAYABİLİR AMA İÇİNDE GERÇEK ÇELİKTEN SAĞLAM PARLEMENTER SİSTEM KANUN VE ANAYASALARA HALKA ULUSA CUMHURİYETE SAYGI ADALET VARDI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray dinç:

İçinde adalet olmadıktan sonra, olsa ne olur olmasa ne olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
