Bakan Göktaş, 48 Yıldır Evliliklerini Sürdüren Kıbrıs Gazisi Çiftini Ziyaret Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Manisa'da evliliklerinde 48 yılı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve Fatma Birgül Bulut'u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Göktaş, her il programında gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine Manisa'da da devam etti. Göktaş, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut çiftinin Yunusemre ilçesindeki evini giderek, 48 yıldır aynı yastığa baş koyan çifti gençlere örnek olmasından dolayı tebrik etti. Bakan Göktaş, güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğuna dikkat çekerek, "Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabb'im birlikte hayırlı ömürler nasip etsin" dedi.

'KÖYÜMÜZE GELEN İLK BAKAN'

Bulut çifti ise Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüze ilk gelen Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabb'im sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile birlikte Bakan Göktaş'a, evlerinin bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve sebzeler ile kışlık hazırlıklarını gösterdi.