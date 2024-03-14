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Yıkım sırasında şoke eden görüntü! Duvarı olmayan yan binanın tuvaleti açıkta kaldı

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İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişikte bulunan binanın 3. katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kalan daire boşaltılırken, mahalle sakinlerinden biri "Öteki binayı yapan müteahhidin suçu, kendine ait duvarı yok. Yıkan kişinin suçu yok" dedi.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yıkım sırasında yan binanın 3. katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kalırken, evler boşaltıldı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı. Bina sakinleri olayın şaşkınlığını yaşarken, duvarı olmayan daire sakinleri ise güvenlik tedbiri olarak dairelerini boşalttı.

DİĞER BİNANIN DUVARI KULLANILMIŞ

Dairede yaşayan bir kişi, yıkımdan hemen sonra duvarı olmayan banyoyu cep telefonu ile görüntüledi. Binanın inşa edildiği dönemde, müteahhidin yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı iddia edildi. Mahalle sakini Yıldırım Akgün, "Binanın dayanıklı olmadığını görüyoruz, başka bir şey değil. Hem o taraf hem bu taraf için yapılan iş düzgün değil. Duvarını yapmamış, binaya yaslamış. Görüntü berbat. Allah'tan gündüz fark edilmiş. Fark etmeseler ne olur kim bilir" dedi.

Yıkım sırasında şoke eden görüntü! Duvarı olmayan yan binanın tuvaleti açıkta kaldı

"YAPAN MÜTEAHHİTİN SUÇU"

Mahalle sakini Latif Kaya, "Yapan müteahhidin suçu. Öteki binayı yapanın suçu, kendine ait duvarı yok. Yıkan kişinin suçu yok. Mekanikçi olduğum halde, yıkan binanın suçunun olmadığını anlıyorum. Görüntü müteahhitlik açısından bakarsak çalınmış, hırsızlık" şeklinde konuştu. İsmail Doğan ise, "İnşaattan pek anlamam ama görüntü iyi değil, yapmışlar işte" dedi.

Yıkım sırasında şoke eden görüntü! Duvarı olmayan yan binanın tuvaleti açıkta kaldı

Yıkım sırasında şoke eden görüntü! Duvarı olmayan yan binanın tuvaleti açıkta kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

şimdi oradakiler hacetlerini nasıl giderecek acaba

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