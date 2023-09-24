Bağcılar Belediyesi'nden 30 çiftin katıldığı toplu düğün şöleni

Bağcılar Belediyesi'nce bu yıl 28'incisi düzenlenen toplu düğün şöleninde aralarında 3 görme engellinin de bulunduğu toplam 30 kişi dünya evine girdi. Toplu düğün şöleninde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, temsili olarak iki çiftin nikahını kıyarken diğer çiftlere de evlilik cüzdanlarını takdim etti.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu sene 28'incisi yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Bağcılar'ın ilk Belediye Başkanı ve AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, iş adamları ile evlenecek çiftlerin yakınları katıldı.

"BAKANLIK OLARAK HER ZAMAN AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Çiftleri tebrik eden ve etkinlikte emeği geçenlere de teşekkürlerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Aile müessesesi çok önemli. Bugün burada aileler, müesseseler kuruluyor. Bu toplumun yapı taşını oluşturan aile için çok kıymetli bir durum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de bakanlık olarak evlilik öncesi çiftlere eğitim programı düzenliyoruz. Evlendikten sonra da evlilik kurumunun, ailenin güçlenmesi noktasında yine bakanlık olarak sosyal ve psikolojik destek sunarak her zaman ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.

"HAYIRLI EŞ, HUZURUN BAŞLANGICIDIR"

Bağcılar Belediyesi olarak kuruluşundan bu tarafa Türkiye'de önemli bir geleneği yerine getirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Aile toplumun çekirdeğidir. Hz. Ali efendimizin de dediği gibi 'Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır.' Özellikle aile kavramıyla, neslimizin devamıyla küresel mücadelenin yürütüldüğü ve cinsiyetsizleştirme projelerinin bütün ülkelere yaydırılmaya çalışıldığı bu dönemde böylesine güzel bir birlikteliğe imza atan kıymetli çiftlerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZE UĞURLU GELDİ Kİ BU ZAMANA KADAR GELDİK"

Şölen programının konukları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1996'da Belediye Başkanlığı döneminde nikahını kıydığı Öztürk çifti de vardı. Şölene eşi, çocukları ve torunlarıyla gelen Habil Öztürk, "Benzer bir toplu düğün töreniyle evlendik. Nikahımızı o dönem belediye başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. Kendisini seviyoruz. Bize en az 3 tane çocuk yapın demişti. Biz de 6 tane yaptık. Güzel bir aile ortamı ve huzurlu bir aile için bize tavsiyelerde bulundu. Bizim nikahımızı kıyması bize uğurlu geldi ki bu zamana kadar geldik" dedi.

TOGG, GELİN ARABASI OLDU

TOGG ile evinden alınan görme engelli gelin Ebru Topal düğün günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Türkiye'nin gururu gelin arabamız oldu. Bu sayede ilk kez TOGG'a binme fırsatı buldum. Çok mutluyum. Eşimle çıktığımız bu yolu Rabbim bizlere hayırlı ömürler nasip etsin" diye konuştu.

28 YILDA 2 BİN 260 KİŞİ EVLENDİRİLDİ

Bu yıla kadar düzenlenen toplu düğünlerde toplam 2 bin 230 kişi dünya evine girdiği, bu yılki 30 kişiyle birlikte evlenenlerin sayısının 2 bin 260 olduğu belirtildi. Öte yandan evlenen çiftlerin bütün ev ihtiyaçlarının, iş adamları tarafından karşılandığı da belirtildi.