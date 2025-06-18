Bağcılar'da 13. Geleneksel Kiraz Festivali Coşkusu

Bağcılar'da 13. Geleneksel Kiraz Festivali Coşkusu
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Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 13. Geleneksel Kiraz Festivali'nde ilçe sakinleri, kiraz ağaçlarından topladıkları meyvelerin tadını çıkardı. Festival, renkli etkinliklerle dolu geçti.

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 13'üncü Geleneksel Kiraz Festivali'nde ilçe sakinleri, dalından kiraz toplamanın mutluluğunu yaşadı.

Bağcılar Belediyesi'nin vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturduğu Nostalji Bahçelerinden Kiraz Bahçesi, şenliğine ev sahipliği yaptı. Bu yıl 13'üncüsü gerçekleşen Kiraz Festivali'nde vatandaşlar dalından topladığı kirazlardan yedi. 2 bin metrekare alan üzerine kurulan Kiraz Bahçesi'nde Napolyon ve Stargold türü 84 adet kiraz ağacı bulunuyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Etkinlik boyunca aileler, ağaçların gölgesine serdikleri hasırlarda piknik yaparak vakit geçirdi. Çocuklar ise ağaçlar arasında oyunlar oynayarak eğlendi. Ayrıca yüz boyama etkinliği ve Hasreddin Hoca tiplemesi de festivale renk kattı. Çocuklarla bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da dalından kopardığı kirazlardan ikramda bulundu.

'KAYISI HASADIMIZI DA TOPLAYACAĞIZ'

Vatandaşların Kiraz Festivaline her yıl büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Komşularımızla birlikte burada olgunlaşmış olan kirazlarımızı ağaçlardan topladık. İnşallah 10-15 gün sonra da yine kayısı bahçemizdeki kayısılarımız olgunlaşacak. Kayısı hasadımızı da toplayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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