Babaannesinin İsteği Üzerine Kayseri'den Kar Gönderildi

Malatya'da yerel bir gazetede çalışan Sevilay Karabulut, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gören babaannesi Zahide Karabulut'un (81) kar istemesi üzerine arayışa geçti. Malatya ve civarında kar bulamayan Sevilay Karabulut, internette DHA'nın Kayseri'nin Hacılar ilçesine özgü kar kuyusu geleneği haberini gördü. Karabulut, ilçede kar kuyusu olan Ahmet ve Mahmut Gengeç kardeşler ile irtibata geçti. Kar kuyularında biten kar sonrası Gengeç kardeşler de Erciyes'in zirvesinden karı kaplara doldurarak, Sevilay Karabulut'un Kayseri'de yaşayan arkadaşı Avukat Sedat Karabulut'a teslim etti. Avukat Sedat Karabulut ise özel şoklama yaparak kar kütlelerini Malatya'ya gönderdi.

'ÇOK ZORLANDIK'

Böyle bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Ahmet Gengeç, "Malatya'dan bir kişi telefonla bize ulaştı. Numaramızı daha önce haberimizi yapan muhabir kardeşimizden aldığını ve babaannesinin yoğun bakımda hasta olduğunu ve 3 gündür kendilerinden kar isteğini söyledi. Biz de kar kuyularında geçen hafta tamamen karın bittiğini söyledik. Sonradan da vicdanen rahatsız olduk. Kardeşim ile birlikte Erciyes'in zirvesindeki karlardan almak istedik. Sabah 10.00 sıralarında zirveye doğru yola çıktık. Zirvede tipi vardı. Ona rağmen kar doldurduk. Çok zorlandık. Nefesimiz kesildi. Kayaların altında karı doldurduk. Malatya'ya göndereceğiz. İnşallah babaannesi de sağlığına kavuşur" dedi.

'HABERLERDE BİZİ GÖRÜP ULAŞMAK İSTEMİŞ'

Sevilay Karabulut ile yaptıkları telefon görüşmesi sonrası ilçedeki kar kuyularının bittiğini söylemesinin ardından vicdanın rahat etmediğini de anlatan Gengeç, "Kardeşim ile akşam oturup kafa kafaya verdik ve vicdanımız rahat etsin diye yola koyulduk. Haberlerde bizi görmüş. Muhabir kardeşimiz de aracı olduğu için bu işi çözmek istedik. Tekrar karı göndereceğimizi söylediğimizde çok memnun oldu. Bu tür istekler Kayseri'de oluyordu ama ilk defa şehir dışından böyle bir talep geldi. Biz, ömrümüzü kar kuyularına adadık. Kayseri'de 'Sen iste Erciyes'ten kar getirelim' tabiri vardır. Samed kardeşimizin bu isteği üzerine burada da tam da öyle bir durum oldu. Biz de böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Torun Sevilay Karabulut, "Babaannem 10 gündür tedavi görüyor. Hem babaannem adına hem de hem de farklı bir hastamız olması nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Babaannem bu süreçte bizden kar istedi. Malatya'da mevsim şartlarında şu an kar olmadığı için Erciyes Dağı'nda kar yağmıştı. Kayseri'de Ahmet dayıdan rica ettik. Kendisinden Allah razı olsun. Babaannem için Erciyes Dağı'na çıktı. Bize, kar gönderdi" dedi.

TORUN KARABULUT: ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Zahide Karabulut'un kızı Hazal Dilek Karabulut ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Annem tedavi görüyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bizden sürekli bir şeyler istiyor. En son isteği de kar oldu. Malatya'da kar bulamadık. Sağ olsunlar, Ahmet amca Kayseri'den Erciyes Dağı'nda çok emek verip annem için kar gönderdi" diye konuştu.

500 YILLIK GELENEK

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak için kışın karla doldurulan kuyular, bugün serinlemek amacıyla kullanılıyor.