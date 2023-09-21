Aziziye Belediyesi tarafından Cahit Özaslan Parkı hizmete açıldı

Aziziye Belediyesi tarafından Dadaşkent'te yaptırılan Cahit Özaslan Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Parkın açılışına Erzurum ve Erzurum dışından yoğun bir katılım oldu. Açılış konuşmalarında Cahit Özaslan'ın Erzurum için yaptığı çalışmalara vurgu yapıldı.

Aziziye Belediyesi tarafından Dadaşkent'te yaptırılan Cahit Özaslan Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Eyüp Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Özaslan'ın ismini taşıyan parkın açılışı, Erzurum ve Erzurum dışından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Dadaşların da eşlik ettiği açılışa, Vali Vekili Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, EBB Başkanvekili Fevzi Polat, Genel Sekreter Zafer Aynalı, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe yöneticileriyle meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Cahit Özaslan'ın İstanbul ve Eyüp'te Erzurum adına ortaya koyduğu gayrete dikkat çekti.

Sembol bir isimdi

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, konuşmasında "İstanbul'da ve Eyüp Sultan ilçesinde Erzurum adına o kadar kıymetli çalışmalar yaptı ki, Dadaşların adeta sembol bir ismi haline geldi. Erzurumluluk kumaşı çok has ve kavi olan bu kıymetli hemşehrimizi ne yazık ki bir süre önce kaybettik. Vefatından büyük üzüntü duyduğumuz Merhum Cahit Özaslan ağabeyimize, Erzurum adına verdiği hizmetlere karşın hem bir vefa ifadesi olsun ve hem de yüreğindeki Erzurum sevgisi bizden de karşılık bulsun diye, ismini bu parkta yaşatma kararı aldık. Bu manada desteklerini bizden esirgemeyen Aziziye Belediye Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köken'den vefa vurgusu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de, İstanbul'da hemşehri dernekleriyle işbirliği halinde çok özel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Eyüp Erzurumlular Derneği'nin de bu derneklerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Köken, "Cahit Özaslan, gerçekten de Erzurum'u çok seven, Erzurum için çalışıp çabalayan biriydi. Vefatından hemen iki hafta sonra biz de ismini Eyüpsultan ilçemizdeki bir parka verdik. Erzurum'dan da vefa adına böylesine güzel bir girişimde bulunulmuş olması, açıkçası beni çok daha mutlu etti" dedi.

Açılışlara yetişemiyoruz

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de, AK Parti belediyelerinin adeta hizmet yarışı verdiklerinin altını çizerek, "Belediyelerimizin yaptığı yatırımların açılışlarına inanın ki yetişemiyoruz. İşte bu AK Parti belediyeciliğinin hizmette farkını gösteriyor" dedi.

Eyüp Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Özaslan'ın isminin böyle bir parka verilmiş olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Öz, "Erzurum için ve Erzurum adına gerçekten özel bir isimdi. Dolayısıyla bu ismin yaşatılması adına bu girişiminden dolayı Aziziye Belediyemizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Eser siyaseti

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, AK Partili belediyelerin eser siyaseti anlayışının yanında insan odaklı belediyecilik prensibiyle de açık ara önde olduğunu ifade etti. "Erzurum'a hizmet eden herkese müteşekkiriz" diyen Başkan Küçükoğlu, Cahit Özaslan'ın da İstanbul Eyüp'te Erzurum adına çabalamış değerli bir isim olduğunun altını çizdi.

Selamlama konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilen Cahit Özaslan Parkı'nda, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a Özaslan ailesi adına teşekkür plaketi verildi.

Açılışın ardından protokolün hep birlikte gezdiği parkta, çocuklara pamuk şekeri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ERZURUM