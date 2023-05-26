Ayvacık ilçesinde düzenlenen panayır, bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sebebiyle 22-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Binlerce kişinin ziyaret ettiği panayırda birçok ürün satışa sunuldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sebebiyle 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Ayvacık Panayırı binlerce kişiyi ağırladı.

Ayvacık ilçesinde yarım asırdır kurulan panayırda, halıdan yöresel eşyalara, mobilyadan giysiye, süs eşyalarından mutfak eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuldu. Panayırımıza Çanakkale bölgesinin yanı sıra, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Denizli ve Aydın bölgesinden onlarca esnaf ürününü pazarladı.

Ayvacık hayvan ve emtia panayırı bu yıl binlerce kişiyi ağırladı. Panayır alanını 4 gün içerisine 100 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiği belirtildi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram yaptığı açıklamada, "Bu yıl kurduğumuz panayır festivalimizi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sebebiyle 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlemek zorunda kaldık. Hafta içine gelmesine rağmen hem esnaf sayısı fazlaydı hem de panayır alanımızı ziyaret edenlerin sayısı fazlaydı. Bu bizleri memnun etti. İlçemiz haricinde ilçe dışından da birçok misafirimizi ağırladık. Yoğun katılımdan memnunuz. Hayat pahalılığının devam ettiği günlerde panayır alanımıza gelen vatandaşlarımızdan herhangi bir otopark ve giriş ücreti almadık. Panayır festivalimiz bu yıl 4 gün sürdü. Vatandaşlarımız da inşallah bu durumdan memnun olmuştur" dedi. - ÇANAKKALE