Ayşe Barım'ın Whatsapp mesajları ortaya çıktı! "Gücünüzün farkına varın"

Sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ancak daha sonra ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme'' gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Barım'ın, diğer menajerlerle kurduğu Whatsapp grubundaki yazışmalar ortaya çıktı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; menajerler Whatsapp mesajlarında yapımcılara gözdağı verdi.

Ayşe Barım'ın 12 Eylül 2022'de oluşturdukları "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli Whatsapp grubunda yazdığı mesajlarında, "Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" ifadelerini kullandı.

Daha sonra aynı isimlerle "Dizi Çalışma Grubu" isimli bir Whatsapp grubu oluşturuldu. Whatsapp grubuna, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar" mesajı gönderildi.

Diğer menajerler ise gruba ne kadar güçlü olduklarına dair mesajlar gönderdi.

İŞTE MENAJERLERİN MESAJLARI

Gülden Avşaroğlu: "60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın. Mayadrom'dan mı yapacak kastını. Maximum 48 saatte çözülür. Zaten oyuncu da bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra kendisine döneceğini fark edecek matematiği varsa."

Kahraman Özden: "Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar. Gülden'in dediği gibi 60 şirket bir araya geldi ve böyle bir güç karşısında direnemezler. Aynı şekilde hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımızın da bizimle aynı tarafta olacağı konusunda şüphem yok."

Gülden Avşaroğlu: "Bu şirketlerin dışından dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz."

Ömer Duran: "Bunun rekabet kanunu açısından sakıncası olabilir."

Gülden Avşaroğlu: "Ama biz böyle çalışıyoruz diyorum. Kendi şirket prensibimi belirtiyorum. Ben şirket olarak kendimden bahsediyorum. Sadece erkek oyuncularla çalışıyorumla aynı bence."

Rabia Sultan Düzenli: "Yapımcılar bizden bu kararı alan ajansların listesini istediler sanırım. Çarşamba net liste verebiliriz. E normal kimde oyuncu alabilecek onu soruyorlar. Kim kırıyor zinciri diye."

Neslihan Uzer: "Ver gitsin şimdiden 40 kişi devamı geliyor. 10 tane ajansla 2 dizi kastı yaparlar. Sonra ne olacak acaba."

Tuncay Altunoğlu: "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."