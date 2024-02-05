Aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncu Ali Burak Ceylan, depremzede aileler için köşk temin etmiş

Öğretmen Muhammed Irmak isimli bir depremzede, geçtiğimiz yıl cüzdanını bulduğunu bir oyuncunun depremden sonra kendilerine yardım ederek köşk kiraladığını anlattı. Oyuncunun isteği üzerine ismini açıklamayan Irmak'a yardım eden kişinin Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

20 DEPREMZEDE İÇİN KÖŞK KİRALAMIŞ

Yaşadığı zor günlerde kendisine gelen yardımı anlatan Muhammed Irmak "Adıyaman'da öğretmenim. Yarı yıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi. Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçükte kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında oyuncuyu aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup evden ayrılanlar oluyor" dedi. Irmak açıklamasında oyuncunun talebi üzerine adını açıklamadı. Depremzede aileye yardım eden ismin yakışıklı oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

ALİ BURAK CEYLAN: ONLARCA YARDIMSEVERLE BİR OLDUK, BEN SADECE GÖRÜNEN YÜZÜ OLDUM

Yaptığı yardımla gönülleri fetheden Ali Burak Ceylan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Filmimin galasından çıktığım akşam cüzdanımı düşürmüşüm. Muhammed kardeşimiz de cüzdanımı bulmuş. O dönemde yapım şirketinin web sayfasını yaptırıyorum. Siteyi tasarlayan yanlışlıkla telefonumu da eklemiş. Muhammed de web sitesinden telefonuma ulaşmış. Beni aradığın da şaşırmıştım; 'telefonumu nereden buldun' diye. İşte bizim yanlış dediğimiz bazı şeyler bazen böyle hayırlı işlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Sadece ben değil, onlarca hayırseverle bir olup o köşkü tadilata soktuk. Dua edeni de yardım etti, koltuk yollayanı da... Ben sadece organizasyonu yapan ve görünen yüzü oldum" ifade etti.