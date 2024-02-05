Üye Girişi
Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncu Ali Burak Ceylan, depremzede aileler için köşk temin etmiş

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Başarılı oyuncu Ali Burak Ceylan'ın geçtiğimiz yıl düşen cüzdanını bularak kendisine teslim eden öğretmene vefa borcunu ödemek için yaptığı yardımla alkış topladı. Ceylan, depremde evleri yıkılan öğretmenin ailesine İstanbul'da köşk kiraladığı ve aylardır da kirasını ödediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Ceylan "Onlarca yardımseverle birlikte yaptık, ben sadece organizasyonun yüzü oldum" dedi.

Öğretmen Muhammed Irmak isimli bir depremzede, geçtiğimiz yıl cüzdanını bulduğunu bir oyuncunun depremden sonra kendilerine yardım ederek köşk kiraladığını anlattı. Oyuncunun isteği üzerine ismini açıklamayan Irmak'a yardım eden kişinin Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

20 DEPREMZEDE İÇİN KÖŞK KİRALAMIŞ

Yaşadığı zor günlerde kendisine gelen yardımı anlatan Muhammed Irmak "Adıyaman'da öğretmenim. Yarı yıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi. Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçükte kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında oyuncuyu aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup evden ayrılanlar oluyor" dedi. Irmak açıklamasında oyuncunun talebi üzerine adını açıklamadı. Depremzede aileye yardım eden ismin yakışıklı oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan olduğu ortaya çıktı.

Aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncu Ali Burak Ceylan, depremzede aileler için köşk temin etmiş

ALİ BURAK CEYLAN: ONLARCA YARDIMSEVERLE BİR OLDUK, BEN SADECE GÖRÜNEN YÜZÜ OLDUM

Yaptığı yardımla gönülleri fetheden Ali Burak Ceylan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Filmimin galasından çıktığım akşam cüzdanımı düşürmüşüm. Muhammed kardeşimiz de cüzdanımı bulmuş. O dönemde yapım şirketinin web sayfasını yaptırıyorum. Siteyi tasarlayan yanlışlıkla telefonumu da eklemiş. Muhammed de web sitesinden telefonuma ulaşmış. Beni aradığın da şaşırmıştım; 'telefonumu nereden buldun' diye. İşte bizim yanlış dediğimiz bazı şeyler bazen böyle hayırlı işlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Sadece ben değil, onlarca hayırseverle bir olup o köşkü tadilata soktuk. Dua edeni de yardım etti, koltuk yollayanı da... Ben sadece organizasyonu yapan ve görünen yüzü oldum" ifade etti.

Aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncu Ali Burak Ceylan, depremzede aileler için köşk temin etmiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Oyuncu Ali Burak Ceylan, depremzede aileler için köşk temin etmiş

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Deprem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır
1000

Yorumlar (1)

Yan komşu :

Hikayeyi,önündeki metinden okuması tuhaf olmuş

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title