Aygır Gölü'nde çamura saplanan aile kurtarıldı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Aygır Gölü'nü gezen 1'i çocuk 5 kişilik aile, yağmur nedeniyle çamura saplandı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan aile, kent merkezine döndü.
ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde 2 bin 850 metre rakımlı Aygır Gölü'nü gezerken araçları yağmur nedeniyle çamura saplanan 1'i çocuk 5 kişilik aileyi AFAD ve jandarma kurtardı.
Hafta sonu tatili sebebiyle 1'i çocuk 5 kişilik aile kamyonetle Erzincan'a 45 kilometre uzaklıktaki Aygır Gölü'ne gezmeye gitti. Keşiş Dağları'ndaki gölü gezen grubun aracı yağmur sebebiyle çamura saplandı. Saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. Jandarma ve AFAD ekipleri, 5 kişinin aracını çekerek saplandığı çamurdan kurtardı.Yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından aile kamyonetle kent merkezine döndü.