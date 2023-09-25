Ay-yıldız figürlü tosun sahibini mutlu ediyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ay-yıldız figürlü simental cinsi tosun, sahibi tarafından özel ilgi görüyor. Besici Halis Cengiz, torunu tarafından fark edilen figürü görünce heyecanlandı ve tosunun ismini Çınar koyduğunu belirtti.

- Ay-yıldızlı Çınar Tosun sahibinin gözdesi

ERZURUM - Gövdesinde bulunan ve ay-yıldızı çağrıştıran figürü bulunan simental cinsi bir buçuk yaşındaki Çınar isimli tosun, sahibi tarafından çok seviliyor ve özel ilgi görüyor.

Erzurum'un Oltu ilçesi Halit Paşa Mahallesinde 20 yıldır besicilik yapan Halis Cengizbir yıl önce aldığı danayı otlatırken, torunu Çınar Ayberk tarafından fark edilen ay -yıldız figürünü görünce hem heyecanlandı hem de mutlu oldu.

İşadamı ve besici aynı zamanda da emekli astsubay olan Halis Cengiz, "Torunumun dikkatinden kaçmayan görüntüye detaylı baktım. Gerçekten de şanlı bayrağımız gördüm. Torunum Çınar Ayberk bunu fark ettiği için bende tosunun ismini Çınar koydum. O günden sonra bu danamıza çok özenle bakıyoruz. Benim için çok özel oldu ve uzun sürede satmayı düşünmüyorum. Onu çiftliğin baş köşesinde büyüteceğim. Torunum Çınar 9 yaşında, tosun Çınar ise bir buçuk yaşında." dedi.