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Avcılar'da Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Avcılar'da bir bahçeden diğerine geçmeye çalışan bir kedi tel çite sıkıştı. Yaralanan kedi, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavi için götürüldü.

AVCILAR'da bir bahçeden diğerine geçmeye çalışan kedi tel çite sıkıştı. Bacağından yaralanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Tel Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın bahçesinden diğerine atlamaya çalışan kedi tel çitlere sıkıştı. Arka bacağı tele sıkışan kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için tel çiti kesmeye başladı.Bu sırada kedinin kurtarılma anlarını çevre sakinleri de balkonlarından izledi. Tellerin kesilmesiyle kurtarılan ve kafese alınan kedi tedavi ettirilmek üzere olay yerinden götürüldü. Bina sakinlerinden Yusuf Atmaca, "Kedi bahçede tele sıkışmış nasıl müdahale edeceğimizi sordular. İtfaiyeyi aramamızı söylediler. Kemiği kırıktı. Kemik çıktığı için biz müdahale edemedik. Elimizle dokunduk ama saldırdı. İtfaiyeyi aradık sağolsun arkadaşlar da hemen geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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