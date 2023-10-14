ATSO Başkanı Ali Bahar'ın babası İbrahim Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın babası İbrahim Bahar, ameliyat sırasında hayatını kaybetti. İbrahim Bahar için Muratpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve Andızlı Mezarlığı'nda defnedildi. Törene birçok siyasi, iş insanı ve vatandaş katıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın vefat eden babası İbrahim Bahar, son yolculuğuna uğurlandı.

ATSO Başkanı Ali Bahar ve iş insanı Berkay Bahar'ın babası İbrahim Bahar, ameliyat sırasında aort damarının yırtılması sonucu dün hayatını kaybetti. 78 yaşında vefat eden İbrahim Bahar, için Muratpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Bahar, Andızlı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ali Bahar, taziyelerini kabul ederken çok sayışa, siyasi ve iş insanının çelenk gönderdiği görüldü.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdür Orhan Çevik, çok sayıda iş insanı, STK ve dernek temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. - ANTALYA