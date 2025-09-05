Haberler

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerinde bazı kişilerin "para göndermek için IBAN'ınızı kullanabilir miyiz" diyerek vatandaşlardan yardım istediği, buna kanan iyi niyetli kişilerin ise TCK 158 kapsamında suç mağduru olabildiği uyarısı yapıldı. Yetkililer, bu tuzağa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri vatandaşları endişelendiriyor. ATM önlerinde bekleyen bazı kişiler, para göndermek için yanlarına yaklaşarak yardım talep ediyor ve IBAN numarasını kullanmak istediklerini söylüyor.

HAYATINIZ KARARABİLİR

İyi niyetle yardım etmek isteyen vatandaşlar ise bu noktada büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında bu yöntemle yapılan işlemler, mağdur olan kişileri de suçun parçası haline getirebiliyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tür taleplere kesinlikle karşılık vermemesi gerektiğini vurguluyor.

