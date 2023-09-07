Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdullah Şener Özkaya'nın Cenazesi Memleketinde Defnedildi
Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdullah Şener Özkaya'nın cenazesi, memleketi Beydağ ilçesinde toprağa verildi. Özkaya'nın naaşı, İzmir'e getirildikten sonra evinin önünde helallik alındı ve Beydağ Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından askeri törenle Özkaya'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdullah Şener Özkaya'nın (44) cenazesi memleketi Beydağ ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'daki törenin ardından İzmir'e getirilen Özkaya'nın naaşı, Ödemiş Zafer Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek "helallik" alındı.
Beydağ Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özkaya'nın cenazesi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Özkaya'nın cenazesi Küre Mahallesi'nde toprağa verildi.
Törene, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Cihan Güntekin, Beydağ Emniyet Müdür Vekili Mustafa Kılıç, Beydağ İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Ertekin, Özkaya'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı.