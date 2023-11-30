Asma köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde bulunan asma köprü, aşırı yağışlar nedeniyle taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Köprünün yıkılmasıyla bir facia önlenmiş oldu.

Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. Köprünün yıkılma anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Çayında taşkın yaşandığı dakikalarda bir amatör bir kameraya yaya köprüsünün taşkın sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar yansıdı. Taşkının yaşandığı ilk anlarda köprü zeminine gelen sular köprünün yıkılmasına neden oldu. Yıkılan köprünün o sırada tedbir amaçlı yaya trafiğine kapatılması bir faciayı önledi.