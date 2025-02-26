ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Şubat Sincan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.02.2025 11:45:00

Tamir Tarihi: 26.02.2025 14:45:00

Detay: Şereflikoçhisar Akseki Mahallesinde Dağıtım şebeke hattı arızası nedeniyle 11:45-13:45 arası 3 saatlik su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar Akseki Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.02.2025 13:10:00

Tamir Tarihi: 26.02.2025 18:00:00

Detay: Alcı Mahallesi Eti Caddesi içerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.02.2025 14:20:00

Tamir Tarihi: 26.02.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi Hıdırlık Yolu Kümeevler Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Zafer Mahallesi Hıdırlık Yolu Kümeevler Sokak ZAFER 1,2,3 Sokaklar Ve Civarı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.02.2025 15:20:00

Tamir Tarihi: 26.02.2025 19:00:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi Yakup abdal mahallesi no:1938 önü,110 luk şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır etkilenen yerler,

Etkilenen Yerler: Yakup abdal mahallesi alt kotları.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.02.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.02.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Gülveren Mahallesi Melihşah Caddesi üzerindeki 400 lük duktil İçme Suyu Ana İltetim hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Gülveren Mahallesi Sanayi Mevki

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.02.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.02.2025 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Tunahan Mahallesi Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi Metromall AVM önündeki su hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: : Tunahan mahallesi bir kısmı