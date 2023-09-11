Artvin'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Egemen Levent, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Tosunlu köyünde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Levent için Ardanuç Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende, baba Volkan ve anne Neşe Levent taziyeleri kabul etti.

Arhavi Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi Levent'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tosunlu köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Levent'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gökdeniz Tekin'in kullandığı 08 AAN 691 plakalı otomobil, Tosunlu köyünde kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanmış, kazada Egemen Levent hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.