Arnavutköy'de Musluktan Balık Kokusu Şikayeti

ARNAVUTKÖY İmrahor Mahallesi sakinleri musluktan akan sudan balık kokusu geldiği şikayetinde bulundu. Kaymakamlık inceleme sonrası, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" mesajını yayınladı. İSKİ'den yapılan açıklamada ise deşarj işleminin tamamlandığı ifade edildi.

Arnavutköy'e birçok kişi şebeke suyundan koku geldiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Artan şikayetler üzerine Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan uyarı yapıldı. Vatandaşların cep telefonuna gelen mesajlarda, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" ifadeleri yer aldı. Vatandaşlar ise her geçen gün daha da kötüye giden içme suyunun durumuna isyan etti. İmrahor Mahallesi'nde oturanlar, sudan gelen kötü koku nedeniyle sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade etti.

"KARABURUN'DAKİ SUYU BURAYA AKITMIŞLAR"