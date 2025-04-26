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Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz isim

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Kanal D'nin efsane polisiye dizisi Arka Sokaklar, devam ediyor. Son olarak Aylin Komiser'in şehit olması yürekleri dağlamış, kadrodan ayrılan oyuncu seyircileri üzmüştü. Dizinin yeni bölümlerinde, Yasemin Allen, gözü pek komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibin arasına katılıyor.

Kanal D ekranının 19 yıldır aynı ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil ediyor. FBI ajanı sevgilisinden atış eğitimi alan, son dönemde ajan ve dedektif rolleri canlandıran Yasemin Allen, gözü pek komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibin arasına katılıyor. Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in senaryo gereği şehit olarak veda ettiği Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın ekibindeki boşluğu, Gökçe Kurt karakteriyle Yasemin Allen dolduracak.

Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz isim

RIZA BABA'NIN YENİ GÖZDESİ

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu, Gökçe Kurt ile önemli bir operasyon sırasında kesişecek. Bu tehlikeli görevde Gökçe Komiser, sağlam bir silah arkadaşı olduğunu kanıtlayacak ve Rıza Baba'nın hem beğenisini hem saygısını kazanacak. Ancak ekibin diğer üyeleri ile Gökçe Kurt'un birbirlerine ısınmaları kolay olmayacak.

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN?

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.

Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz isim
Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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