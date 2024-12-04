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Araç sahipleri plaka yenilemeyi artık dijital ortamda yapabilecek

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre araç sahiplerini ilgilendiren yeni dönem başladı. Buna göre artık kayıp plakanın yenilenmesi ve tescili işlemleri değişti. Artık her şey e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre araç sahiplerinin işini kolaylaştıracak bir dizi değişikliğe gidildi. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, kaybolan araç plakalarının yenilenmesi artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' başlığıyla yayımlanan düzenlemeye göre, mevcut sistemde noter ve diğer kurumlar üzerinden yapılan süreçler artık dijital ortama taşınıyor.

DİJİTAL DÖNEM

Şu an uygulanan yöntemle kayıp plaka sahipleri, notere başvurarak plakanın kaybolduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlayarak plaka basım kağıdını alıyordu. Daha sonra bu belgeyle Şoförler Odası'na giderek yeni plaka bastırabiliyordu. Yeni düzenlemede bu süreç tamamen dijitalleşiyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, e-Devlet üzerinden şu işlemler yapılabilecek; Plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi, araç özet tescil bilgileri raporunun oluşturulması.

Araç sahipleri plaka yenilemeyi artık dijital ortamda yapabilecek
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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