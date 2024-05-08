Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine gireceğini belirterek, "Toz taşınımı, özellikle cuma günü yoğunlaşacak" dedi.

"CUMA GÜNÜ TÜRKİYE'Yİ KAPLAYACAK"

Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı. Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu'ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak" dedi.

"YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar.

Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz" diye konuştu.