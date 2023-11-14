Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsimin ilk karı düştü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki 3 bin 24 rakımlı Uyluk Tepesi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde bölgeyi beyaza bürüdü.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkisine mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

3 BİN 24 RAKIMLI NOKTAYA KAR YAĞDI

Mahalle sakinleri sabah saatlerinde Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaştı. Bölgede çobanlık yapan vatandaşlardan Oğuz Topaloğlu, Akdağ'da bulunan 3 bin 24 rakımlı Uyluk Tepesi'ne sabah saatlerinde kar yağdığını söyledi.

"TOROSLARDAKİ İLK KAR BU BÖLGEYE YAĞIYOR"

Çoban Topaloğlu, "Toroslardaki ilk kar bu bölgeye yağıyor. Hatıra olması için kar yağışının görüntüsünü çektim." ifadelerini kullandı.