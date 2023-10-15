Antalya'da Vatandaşlar, Drift Yapan Sürücülerden Şikayetçi

ANTALYA (İHA) – Antalya'da petrol dolum tesisinin yanındaki 29 bloklu sitede yaşayan vatandaşlar, akşam saatlerinde tesis kenarındaki yolda bir araya gelerek abart egzozlu araçlarla drift yapan ve yarışan sürücülerin çevreye verdiği zarardan şikayet ediyor. Site sakinleri diğer yandan muhtemel bir kaza sonucu evlerinin hemen karşısında bulunan tesiste yangın çıkmasından korkuyor.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı 64. Sokak'taki petrol dolum tesislerinin karşısında yer alan 29 bloklu ve yaklaşık 4 bin nüfuslu sitede ikamet eden vatandaşlar her akşam ayrı bir korku yaşıyor. Geç saatlerde dolum tesisinin yanında bulunan ve trafiğe kapalı olduğu iddia edilen yolda bir araya gelen 20'den fazla motosiklet ve otomobil sürücüsü araçlarındaki abart egzozlarla çevreye rahatsızlık veriyor. Bununla da kalmayan sürücüler kendi aralarında yarışlar düzenleyip araçlarıyla drift yapıyor. Vatandaşların uyarılarına kulak asmayan sürücüler hem kendi canlarını hem de site sakinlerinin canını da tehlikeye atıyor. Muhtemel bir kaza durumunda art arda sıralanmış olan petrol taşıma tankerlerinin alev alması ihtimali vatandaşların tepkisini çekiyor.

"Önlem alınmasını istiyoruz"

Kış aylarında 2 bin, yaz aylarında ise 4 bin nüfusa ulaşan sitenin yöneticisi Necdet Aksel, yolun trafiğe kapalı olduğunu ve sürekli motosiklet ile otomobil sürücülerinin drift yapıp lastik yaktığını dile getirerek, "Gece bu arabalardan bir tanesi bu tankerlere girip patlatsa facia olur. UKOME'ye dilekçemizi sunduk, bir engel yaptılar ama faydası olmadı, bu yollara girişleri kapatıp güvenlik koyup sadece tankere izin verilmesi lazım. Burada yaşayan yaşlı insanlar var, sabaha kadar burada motosiklet ve araba yarışları yapılıyor. Site rahatsız halk rahatsız emniyette rahatsız çünkü sürekli onların vaktini alıyoruz çünkü gece buraya emniyet gelirken kaçıp gidiyorlar sonra toplanıp tekrar buraya geliyor. Sabaha kadar bunlar yapılıyor, yerlerdeki lastik izleri de belli zaten. Bizim istediğimiz bu işe çare bulunsun, önlemi alınsın" şeklinde konuştu.

"Ceza neyse öderiz"

Sürücüleri defalarca uyarmaya gittiğini ancak bir sonuç alamadığını aktaran Aksel, "Yanlarına gittim ve arkadaşlar bakın burada kaza yaparsınız patlama olur genç kişilersiniz size de yazık olur diye söyledim. 'Siz yetkili misiniz, ne karışıyorsunuz. Buranın emniyeti var, bilmem neyi var size ne' dediler. Onlar uyarıyı da takmıyor, biz yaparız ederiz cezası varsa kanun var yazılsın öderiz, bizim paramız var, kaç paraysa veririz, nereye şikayet ederseniz edin' dediler" ifadelerini kullandı.

"Yaşlılarımız ve hastalarımız var"

Site sakinlerinden Gürkan Koç ise "Antalya'nın en büyük sitelerinden bir tanesiyiz, burada yaklaşık 3-4 bin kişi yaşıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız var gece burada çok gürültü oluyor, insanlar uyuyamıyor. Sabaha kadar burada yarışlar yapılıyor, lastikler yakılıyor. Öncelikle biz site olarak gürültüden şikayetçiyiz ama genel olarak bakınca burada olabilecek kazalardan da endişe duyuyoruz burada dolum tesislerinin orada gördüğünüz gibi pek çok tankerler var bu tankerlere herhangi bir aracın çarpması durumunda istenmeyecek şekilde büyük patlamalar olabilir endişesini duyuyoruz ve bu bizi çok korkutuyor bundan da şikayetçiyiz yetkililerden bu konuda önlem almasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA