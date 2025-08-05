Antalya'da Tur Otobüsü Yangın Çıkardı, Turistler Tahliye Edildi

ANTALYA Havalimanı'ndan aldığı Polonyalı turistleri Alanya'daki otellerine götüren tur otobüsü Manavgat ilçesinden geçerken motor bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken turistler tahliye edildi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı Polonyalı 43 turisti Alanya'daki otellerine götürmek üzere yola çıkan Yunus Bişirik'in kullandığı 07 GFU 03 plakalı tur otobüsü, D400 kara yolunun Manavgat yakınlarında motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek, yangın tüpüyle müdahale etti. Bu sırada aralarında çocukların da bulunduğu otobüsteki turistler tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Otobüste çıkan yangın sonrasında Polonyalı turistler, olay yerine çağrılan otobüslerle konaklayacakları otellere götürüldü.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,