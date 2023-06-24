Antalya'da termometreler 41 dereceyi gördü, sıcaktan bunalan denize koştu

Antalya'da kavurucu sıcak sokakları boşaltıp vatandaşları adeta denize döktü

ANTALYA - Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Öğle saatlerinde etkisini iyice artıran kavurucu sıcaklar sebebiyle sokaklar boşalırken sahiller dolup taştı.

9 günlük Kurban Bayramına az bir süre kala turizm kenti Antalya'da yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığınının termometrelere 41 derece olarak yansıdığı kentte, sıcak havadan bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı, bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi ve kitap okumayı tercih etti. Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde, kahvaltı yapıp sohbet etti. Çocuklar ise denizde doyasıya eğlendi Akdeniz'in turkuaz maviliği ve Konyaaltı sahil drone ile de görüntülendi.

Malatya'dan Antalya'ya 9 günlük bayram tatili için gelen Bülent Taşgın, " Bayram dolasıyla geldik . 9 günlük bayram tatili değerlendiriyoruz çocuklarla. Antalya'yı çok seviyorum. Antalya bana göre tatil beldesi olarak dünyanın birincisi. Denize girdim, suyu çok temiz. 9 günlük bayram tatili her zaman yoğunluk oluşturur. Pazartesi gününden sonra daha da kalabalık olmasını bekliyorum "diye konuştu.