Antalya'da Tekne Turunda Boğulan Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Limanı'ndan tekne turuna çıkan Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson isimli kadın turist, verilen yüzme molası sırasında boğulma tehlikesi atlattı. Tekne ile sahile çıkarılan ve yol boyunca kalp masajı yapılan Hevson, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hevson, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Limanı'ndan tekne turuna çıkan Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson isimli kadın Turist, verilen yüzme molası sırasında boğulma tehlikesi atlattı. Tekne ile sahile çıkarılan ve yol boyunca kalp masajı yapılan Hevson, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hevson, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre; Side Limanı'ndan tekne turuna çıkan 68 yaşındaki Kuzey İrlandalı Susan Mıdred Hevson isimli kadın Turist, tekne yüzme molası verdiğinde diğer turistlerle birlikte denizde yüzmeye başladı. Bir süre sonra yüzerken suda batıp çıkmaya başlayan kadın, teknedeki cankurtaran tarafından denizden tekneye çıkarıldı. Kalbinin durduğu belirlenen turist aynı zamanda ilk yardım bilgisi olan teknede görevli dalgıç tarafından kalp masajı yapılmak suretiyle tekne ile Side Limanı'na çıkarıldı. Limanda bekleyen ambulansa alınan Hevson, sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hevson kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Eşiyle birlikte Side'ye tatile geldikleri bildirilen Susan Mıdred Hevson'un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA