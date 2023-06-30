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Antalya'da Tatilciler Bayramın Üçüncü Gününde Sahilde Eğlendi

Antalya'da Tatilciler Bayramın Üçüncü Gününde Sahilde Eğlendi

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın üçüncü günü de tatilciler, sahilde denizin ve güneşin tadını çıkarıp, eğlendi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı. Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi.

-ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın üçüncü günü de tatilciler, sahilde denizin ve güneşin tadını çıkarıp, eğlendi.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı. Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Yaşam

Konyaaltı Sahili Kurban Bayramı Konyaaltı Antalya Yaşam Haberler

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