Antalya'da tarihi çarşı madde bağımlılarının mekanı haline geldi

Antalya'da tarihi Demirciler Çarşısı içerisinde bulunan ve kahve firmasına kiralanarak kafe yapılan Soba Müzesi, firmanın kapanmasıyla madde bağımlılarının ve evsizlerin mekanı haline geldi. Çarşı esnafı, bu durumun müşterilerini korkuttuğunu ve çözüm istediğini belirtti.

ANTALYA'da şehrin ortasındaki tarihi Demirciler Çarşısı içerisinde Soba Müzesi olarak yapılan ancak bir süre sonra kahve firmasına kiralanan yapı, bu firmanın da kapanmasıyla kaderine terk edildi. Madde bağımlılarının otel gibi kullandığı alanla ilgili şikayetçi olan çarşı esnafı, insanların bu kişiler nedeniyle çarşıya girmediğini belirtti.

Kentin simgelerinden, tarihi yaklaşık 80 yıl öncesine dayanan Demirciler Çarşısı, 2008 yılında yenilendi. Çarşıda el emeği geleneğini sürdüren demirci, sobacı ve kalaycılar işlerine devam ediyor. Yenilenen çarşının ortasına kule şeklinde yapılan 'Soba Müzesi' ise bir süre sonra bir kahve firmasına verilerek kafe yapıldı. Ancak kafe bir süre sonra kapandı. Kafenin kapanmasının ardından kule şeklindeki alan, madde bağımlılarının ve evsizlerin mekanı haline geldi. Gün içerisinde çarşının ortasında alana gelen kimliği belirsiz kişiler çevredeki kişilere aldırış etmeden uyumaya başlıyor. Akşamları ise yapının 3 giriş kapısına çarşaf çeken kişiler, adeta evleri gibi alanı kullanıyor ve çarşı içerisini kirletiyor. Çarşı esnafı, bu kişiler yüzünden zaten az olan müşterilerinin çarşıya girmeye korktuklarını ve önlem alınmasını istedi. Geçen hafta çarşıdaki bazı dükkanların kapılarının tuvalet gibi kullanılmaya başlanmasının ardından bir araya gelen esnaf, çözüm istediklerini belirten dilekçelerini Muratpaşa Kaymakamlığı'na verdi.

Aynı çarşıda babasından sonra kendisi de esnaflığa devam eden Nazik Kütük, "Çarşımız şehrin göbeğinde, insanlar tarihi bir yere gelmek için uğraşıyor ama maalesef madde bağımlıları nedeniyle insanlar buraya gelmek istemiyor. Gelenler 'acaba bize saldırırlar mı' diye soruyorlar. Burada akşama kadar içip, soyunup, uyuyorlar. Burada kimse durmak istemiyor. Ben çalışırken gelip karşımda tuvaletini yaptı. İnsanları tehdit ediyorlar. Bir gün önce dükkanımın önüne tuvaletlerini yapmışlar" diye konuştu.