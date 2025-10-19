Antalya'da Soğuk Havaya Rağmen Konyaaltı Sahili Dolu

TÜRKİYE'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili doldu.

Türkiye'nin birçok noktasında kış hazırlıkları yapılırken, hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada kimileri denizin keyfini çıkarırken, kimileri ise şezlongda dinlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da hava sıcaklıkları hafta boyu 25-27 derece arasında seyredecek.