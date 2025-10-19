Haberler

Antalya'da Soğuk Havaya Rağmen Konyaaltı Sahili Dolu

Türkiye'nin birçok yerinde kış hazırlıkları devam ederken, Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Sıcak havayı değerlendirenler, Konyaaltı Sahili'nde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

TÜRKİYE'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili doldu.

Türkiye'nin birçok noktasında kış hazırlıkları yapılırken, hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada kimileri denizin keyfini çıkarırken, kimileri ise şezlongda dinlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da hava sıcaklıkları hafta boyu 25-27 derece arasında seyredecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
