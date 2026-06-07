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Antalya'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Antalya'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu
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Antalya'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması ve nemin yüzde 80'e ulaşmasıyla sahiller dolup taştı. Vatandaşlar ve turistler denizde serinlerken, plajlarda yoğunluk yaşandı.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması ve nem oranının yüzde 80 seviyelerine ulaşmasıyla kent, son haftaların en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcak hava nedeniyle sahiller dolup, taştı.

Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte sahiller dolup taşarken, vatandaşlar ve turistler serinlemek için plajlara akın etti. Sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandındaki yeşil alanlarda gölgelik noktalarda vakit geçirenler de dikkati çekti. Bazı ziyaretçiler Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarasına karşı fotoğraf çektirirken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı. Su sporlarına ilginin arttığı sahilde bazı kişiler jet-ski, deniz paraşütü ve kano gibi aktiviteler yaptı. Plaj işletmeleri ile sahil çevresindeki işletmelerde de hareketlilik gözlendi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiği kentte, sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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