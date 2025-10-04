Antalya'da Kaybolan 600 Yıllık Mihrap Bulundu

ANTALYA Kaleiçi'nde halı satılan iş yerinin merdiven girişinde yer alan mihrabın, Konya'da 14'üncü yüzyıla tarihlenen 600 yıllık Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden 1970'li yıllardaki tadilatta kaybolan mihrap olduğu üzerinde duruluyor. Köşk Mahalle Muhtarı Mustafa Karadağ, mihrabın geri getirilmesini heyecanla beklediklerini söyledi.

Antalya'da koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, tarihi Kaleiçi'nde halı satılan iş yerinde merdiven geçişi olarak kullanılan mihrabın, Konya'da 14'üncü yüzyıla tarihlenen Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden 1970'li yıllarda tadilat sırasında kaybolan mihrap olabileceği düşüncesiyle ilgili birimlerle temasa geçti. Antalya Müze Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yapılan ön incelemede, Konya Beyşehir bölgesinden geldiği belirlenen mihrabın, 1800'lü yıllardan sonraki yakın bir dönem eseri olabileceği de değerlendirildi.

35 SENEDİR MUHAFAZA EDİLMİŞ

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlıyken 1987'de ilçe olan Hüyük'teki Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden kaybolan ve 600 yıllık olduğu değerlendirilen mihrabın bulunduğu iş yeri sahibi Mehmet Sağgün, mihrapla ilgili açıklamada bulundu. Mehmet Sağgün, mihrabın Konya'dan geldiğini bilmediğini belirterek, "Bu tür şeyleri, genellikle Beyşehir'de bir esnaf arkadaş var, birçok esnaf oradan alıyor. Ben 1990 yılında yakınımızda mağazası olan A.T. adlı esnaf arkadaştan dekor amaçlı aldım. Benim hikayem bu. Gerisini de araştırmacılar araştırmış, haberlerde yazdı. 90 yılından beri de burada sergileniyor. Kapalı bir yer değil, açık bir mağaza, herkesin girip çıkabileceği. Geldiği şekilde koyduk. Hatta montaj bile değil, dolapların üzerine koyduk. 35 senedir orada duruyor. İyi ki muhafaza etmişiz" dedi.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Köşk Mahallesi Muhtarı Mustafa Karadağ, Acem Nasuh Bey Camisi'nden yıllar önce kaybolan mihrabın bulunduğuna dair haberleri görünce çok sevindiklerini söyledi. Camiden kaybolan mihrabı çok eskilerin bildiğini ama nereye gittiği ve sebebinin bilinmediğini dile getiren Karadağ, "Tabii bulununca herkes çok sevindi. Tekrar yerine de gelir inşallah. Bu konuyla ilgili vali, kaymakam, yani elinden kimin ne geliyorsa herkes bir şeyler yapıyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Sadece Kaymakam beyle görüştük. Gelmesi için, getirilmesi için elinden geleni yapacak. Vali Bey ile kendileri istişare ediyor zaten. Biz de heyecanla bekliyoruz. Kendi tarihimiz tekrar buraya getirilecek, böyle bir heyecan içerisindeyiz. Bulan, bulunmasına sebep olan kişilerden, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

MÜLK SAHİBİNE TEŞEKKÜR

Restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, mihrabın iyi korunmuş olmasına yönelik yaptığı paylaşımda, halıcı iş yeri sahibi Mehmet Sağgün'e teşekkür etti. Karabayram, "Tarihin bize emaneti olan, Konya Beyşehir'den 1990 yılında Antalya'mıza gelen tarihi değerimizi gözü gibi koruyan saygıdeğer iş yeri sahibini kutluyorum. Emanet bugüne değin emin ellerdeymiş" dedi.

Mihrabın hangi döneme ait olduğuyla ilgili araştırmalar ise devam ediyor.