Antalya'da Gönül Elçileri Projesi ile 43 Çocuk Koruyucu Ailelere Yerleştirildi

ANTALYA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ' Gönül Elçileri' projesi kapsamında 2025 yılında kentte 43 çocuk, korucu ailelerinin yanına yerleştirildi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen Gönül Elçileri Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı'na Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, il protokolünün eşleri ile ve koruyucu aileler katıldı. Programda koruyucu ailelikle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan Ebru Şahin, bu yıl 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle projenin farkındalığının arttığını söyledi. Şahin, "Gönül Elçileri, hiçbir karşılık beklemeden canıgönülden yüreğini ortaya koyar ve yüreğiyle çalışan ailelerdir. Her çocuğun en temel isteği sıcak bir yuvada yaşamaktır ancak her çocuk bu şansa sahip olamıyor. İşte tam bu noktada devreye koruyucu ailelerimiz girmektedir. Onlar bir çocuğun elinden tutan, hayatına umut olan, sevgiyle sarıp sarmalayan özel insanlardır. Kendi biyolojik çocukları olsun ya da olmasın bir çocuğu insan olduğu için sahiplenen yüce gönüllerdir. Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğu evinize almak değil onu hayatınızın merkezine almak, onun ihtiyaçlarını gözetmek, korkularını anlamak, hayallerine ortak olmak ve belki de en önemlisi ona 'Sen değerlisin' duygusunu verebilmektir" diye konuştu.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, daha önce görev yaptığı Malatya'da bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sökmen, "2012 yılında 515 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin yanındaydı. Projeden sonra hepimiz bu işe yöneldik ve bugün 12 bine yakın çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında. Antalya'da ise 311 ailemizin yanında 340 çocuğumuz bulunuyor. 2025 yılının 10 ayında 43 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanına geçti. Bugün de 0-6 aylık 3 kız, 3 erkek bebeği ailelerimize teslim edeceğiz. Türkiye genelinde ilimiz, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sıralamasında 8'inci sırada yer almaktadır. Çocuklarımızın aile sıcaklığında büyümesi elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

4 çocuğu olmasına rağmen 1 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Antalya İl Müftü Yardımcısı Şeyda Emine Yılmaz, süreçte yaşadıklarını ve tecrübelerini paylaştı. Konuşmaların ardından koruma altındaki bir bebek koruyucu ailesine teslim edildi.