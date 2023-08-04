Antalya'da Gıyaseddin Keyhüsrev Heykeli ve Diğer Görsellerin Bakımsızlıktan Renkleri Değişti

Antalya'da 2003 yılında Türkmenistanlı heykeltıraş Meret Öwezov tarafından yapılan Gıyaseddin Keyhüsrev heykeli ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan diğer görsellerin renkleri, bakımsızlıktan değişti. Heykelin bulunduğu parkta ayrıca piyano şeklindeki boş süs havuzunun seramiklerinin kırık olduğu ve demir eserlerde paslanmalar olduğu görüldü.

ANTALYA'da 2003 yılında Türkmenistanlı heykeltıraş Meret Öwezov tarafından yapılan Gıyaseddin Keyhüsrev heykeli ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan diğer görsellerin renkleri, bakımsızlıktan değişti.

Heykeltıraş Meret Öwezow tarafından 2003 yılında yapılan Gıyaseddin Keyhüsrev heykeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından katlı kavşak yapımı nedeniyle 15 yıl önce Meydan Kavşağı'ndan alınarak, bugünkü bulunduğu Yavuz Özcan Parkı'na nakledildi. Kenti fetheden ilk Türk fatihi 1'inci Gıyasededin Keyhüsrev'in heykeli ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan piyano çalan çocuk ile diğer görsellerin rengi soldu. Park içerisinde yer alan piyano şeklindeki boş süs havuzunun seramiklerinin kırık olması da dikkati çekti. Heykelin bakımsızlığının yanı sıra, park içerisinde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan demirden eserlerde de paslanmalar olduğu görüldü.

Selçuklu Sultanı 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, Antalya'nın ilk Türk fatihi, ilk Türk donanmasını kuran kişidir. Antalya'yı 5 Mart 1207 tarihinde fethetmiştir. Venediklilerle Selçuklular arasında ilk ticaret antlaşmasını Antalya'da yapmıştır.