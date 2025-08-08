Antalya'da Emlakçı Ercan Fidangül Evinde Ölü Bulundu

ANTALYA'da emlakçılıkla uğraşan Ercan Fidangül (56), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Fidangül'ün epilepsi ve kalp hastası olduğu öğrenildi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın ikinci katında yalnız oturan Ercan Fidangül'den geçen salı gününden bu yana haber alamayan yakınları, polis ve çilingir eşliğinde eve geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ekibi, kanepe üzerinde yan yatmış haldeki Ercan Fidangül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine Fidangül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İki çocuk babası Ercan Fidangül'ün emlakçılıkla uğraştığı, epilepsi ve kalp hastası olduğu öğrenildi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,