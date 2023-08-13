Antalya'da Elektrik Saati Çalınan Kadın 72 Saatlik Karanlıktan Kurtarıldı

Antalya'da eşinden ayrı yaşayan beyin anevrizması hastası 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Ateş'in geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülen elektrik saati çığlığı duyuldu. Harekete geçen elektrik firması, yeni saati takarak Ateş'i 72 saatlik karanlıktan kurtardı. Yüzünde gülücükler açan Ateş, 'Hemen elektriğim bağlandı ve karanlıktan kurtuldum. Bu zulmü yapanlar karanlıkta kalsın' dedi.

Antalya'da eşinden ayrı yaşayan beyin anevrizması hastası 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Ateş'in geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülen elektrik saati çığlığı duyuldu. Harekete geçen elektrik firması, yeni saati takarak Ateş'i 72 saatlik karanlıktan kurtardı. Yüzünde gülücükler açan Ateş, "Hemen elektriğim bağlandı ve karanlıktan kurtuldum. Bu zulmü yapanlar karanlıkta kalsın" dedi.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2441 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında kirada yaşayan 45 yaşındaki Fatma Ateş'in geçtiğimiz günlerde bina girişindeki elektrik saati kişi ya da kişilerce söküldü. Kabloların ucu ise açık bırakılarak tehlikeye davetiye çıkarıldı. 40 dereceyi bulan sıcak havada mağdur olan kadın, saatinin yerinde olmaması nedeniyle polise de şikayette bulundu. Firmadan da elektrik saati talebinde bulunan kadın, 3 gün boyunca sıcak havada elektriği olmadan karanlıkta yaşadı.

Ampül yandı, yüzü güldü

Aynı zamanda beyin anevrizması hastası olan Ateş'in saatinin bir an önce takılması için yetkililerden destek istemesi üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) yetkilileri harekete geçti. Eve gelen ekipler, yeni saat takarak müjdeli haberi Ateş'e verdi. Ateş, klima ve televizyonunu çalıştırarak, elektriksiz kalmanın zor bir yaşam olduğunu dile getirdi.

"Beni karanlıktan kurtardılar"

İlk başta elektrik sayacının 1 haftadan önce takılmayacağı yönünde düşüncesinin olduğunu aktaran Ateş, "Hiç umutlu değildim. Belki 1 hafta ışıksız kalırız diye düşündüm. Sıcakta klimasız kalacaktık. Ama haber sonrası hemen gelip elektriğimi bağladılar, beni karanlıktan kurtardılar, yetkililere de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kim aldıysa karanlıkta kalsın"

Işığın yanmasıyla içine bir ferahlık geldiğini dile getiren Ateş, "Okuyan iki tane çocuğum var. Bu zulmü yapanlar karanlıkta kalsın. Allah'ından bulsunlar. Ben yalnız başına yaşayan bir kadınım. Ekstra bir gelirim yok. Ben tedavi gören bir insanım. Hırsızlık olacağını düşünmüyorum, çünkü neden sadece benimki alınsın? Kim aldıysa karanlıkta kalsın" şeklinde konuştu. - ANTALYA