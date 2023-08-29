Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde Çocuklar ve Gençlere Yaz Kampı Deneyimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde çocuklar ve gençlere unutulmaz bir yaz kampı deneyimi sunuyor. Kepez ilçesinde yer alan merkezde 10-15 yaş arası çocuk ve gençler, ekran ışığından uzak, doğayla iç içe ortamda kamp keyfi yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde çocuklar ve gençlere unutulmaz bir yaz kampı deneyimi sunuyor. Kepez ilçesinde yer alan merkezde 10-15 yaş arası çocuk ve gençler, ekran ışığından uzak, doğayla iç içe ortamda kamp keyfi yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çocuk ve gençlere armağanı olan Kepezaltı'ndaki Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, merkeze uzak ilçelerden 10-15 yaş çocuk ve gençleri ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kamp, yaz kampları ve çadır kampları olmak üzere iki farklı formatta gerçekleşiyor. Ücretsiz olarak sunulan bu kamplarda, çocuklar ve gençler çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirirken, öğrenme fırsatları buluyorlar. Kampta gün kahvaltı ve sabah sporu ile başlıyor. Ardından öğrenciler, ekip çalışması, drama, seramik, kolaj, resim, dans, müzik gibi atölyelerde yaratıcılıklarını geliştirme imkanı buluyor, havuz etkinlikleriyle sıcak yaz günlerinde serinliyor. Ayrıca, düzenlenen gezilerle çocuklar ve gençler çevrelerini keşfetme fırsatı yakalıyor.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYOR

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, kampların Ağustos ayı itibariyle başladığını belirterek, "Çocuk ve gençlere eğlenceli ve güzel öğretilerin sunulduğu bir kamp programı hazırladık. Şu ana kadar ilçelerden 200 öğrencimizi ağırladık. Çocuk ve gençlerimizi ekran ışığından ağaç gölgesine taşıyarak keyifli bir ortamda güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kamplarımıza başvurmak isteyenler genclikspor.antalya.bel.tr adresinden ve Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da bizlere ulaşabilirler" dedi.

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Demre ilçesinden gelen 9'uncu sınıf öğrencisi Sezen Soydan, ilk kez kamp deneyimi yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Doğanın içinde muhteşem bir yer. Sürekli bir aktivite içindeyiz asla boş durmuyoruz. Sabah uyanıp yatağımızı topluyoruz. Kahvaltı yapıyoruz, ardından spor ve her gün havuz etkinliğimiz oluyor. Bilerek buraya tek başıma geldim. Burada yeni arkadaşlar edindim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Demre ilçesine de böyle kamp alanları istiyoruz."

"HAYAT TELEFONDAN İBARET DEĞİLMİŞ"

Ayşe Buse de kamptaki diğer çocuk ve gençlerle kaynaşarak yeni arkadaşlıklar kurduklarını ve çok güzel bir sosyalleşme ortamı olduğunu belirterek, "Yaz tatilinde zamanımı daha çok telefonda geçiyordum. Şimdi burada yeni arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Havuz alanı çok harika, atölyelerde etkinliklerimiz oluyor. Telefonu sadece ailelerimizle görüşmek için kullanıyoruz o da yetiyor. Buradan arkadaşlarıma şu mesajı vermek istiyorum hayat telefondan ibaret değilmiş" dedi

"KAMPIN ÜCRETSİZ OLMASI BENİ SEVİNDİRDİ"

Kampın Antalyalı gençler için özel olarak tasarlanmasını ve ücretsiz olmasını mutlulukla karşıladığını söyleyen Hüseyin Kadir Sarıca ise "Kampa gelmeden çeşitli korkularım vardı. Kamp konusunda bilgim yoktu. Sağ olsun hocalarımız çok yardımcı oldular. Çadır kurmadan tutun da yönümüzü nasıl bulacağımıza kadar birçok temel bilgiyi aldık. Çeşitli etkinliklerle de günümüz çok güzel geçiyor. Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.