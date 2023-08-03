Antakya'nın tarihi Uzun Çarşı esnafı yeniden açılıyor

Antakya'nın kalbi tarihi Uzun Çarşı esnafı ihtişamları günlerine dönüyor

HATAY Depremin vurduğu Hatay'ın tarihi Uzun Çarşısında esnafın kepenk açmasından sonra vatandaşlar gelerek tekrardan gezmeye ve alışverişlerini yapmaya başladı.

Enkaz Kent Hatay'da, Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf işyerlerini açarak toparlanma sürecine geçti. Asrın felaketi olan adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkıma uğrayan şehirlerden biriside Hatay olmuştu. Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da depremde ciddi hasar almıştı. Çarşı içerisinde bulunan 2 bin 500 iş yerinden 600'ü yaşanan depremlerde yıkılmıştı. Depremde kapatılan ve hasar gören işyerlerinin tadilatı yapıldıktan sonra tekrardan açıldı. Uzun Çarşı esnafı de kepenklerini açarak çalışmaya başladı.

"Esnaflar dükkanlarını açıyor, ekmeğimizi çıkartabiliyoruz artık"

Uzun Çarşıda baharat dükkanı olan Mehmet Tanrısever," Depremin ilk günlerine göre daha iyi durumda çarşı, insanlar gelmeye başladı. Esnaflar dükkanlarını açıyor, azda olsa ekmeğimizi çıkartabiliyoruz artık. Dükkanlarımız açıldı. Uzun Çarşı bölge bölge olarak toparlanmaya başladı. Bizim bulunduğumuz baharatçıların kasapların bulunduğu bölüm restore edildi. Çarşı içerisinde alt yapı çalışmaları yapıldı. Bunlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşıyı gezmeye gelenlerden Yusuf İnan da," Bir kısmı açılmaya başladı bu iyi bir durum, insanların buraların nasıl olduğunu gelip görmesi lazım. Yavaş yavaş toparlanmaya başlamış, inşallah sonumuz iyi olur" dedi.