Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göz damlası sanıp tırnak yapıştırıcısını gözüne damlatan kadının hayatı zindan oldu

Yaşam Haberleri

ABD'de Jennifer Eversole, yanlışlıkla göz damlası yerine tırnak yapıştırıcısını gözlerine damlattı ve acil servise kaldırıldı. Göz damlası şişesi ile yapıştırıcının yan yana ve aynı boyutta olmasının kazaya yol açtığını belirten Eversole, gözünün birkaç gün içinde iyileştiğini söyledi.

California'da yaşayan altı çocuk annesi Jennifer Eversole tırnak yapıştırıcısını yanlışlıkla göz damlası zannederek gözüne damlattıktan sonra hastanelik oldu. Eversole, bu korkutucu kazayı anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Eversole, "İşte başardım. En aptal kişi ödülünü kazandım." diyerek durumun ciddiyetine rağmen espri yapmayı ihmal etmedi.

Göz damlalarının süper yapıştırıcıyla aynı boyutta olduğunu ve yan yana durduğunu belirten Eversole, "Dikkatimi dağıldı, kızımı takip etmeye çalışırken gözlerimi yapıştırıcıyla kapadım" dedi.

Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı'

İlk yardım ekibinin eve gelip Eversole'ü hastaneye götürdükten sonra doktorlar, Eversole'ün yapıştırıcıyla kapalı olan gözünü uyuşturucu göz damlaları verip açmayı başardılar.

Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı'

Eversole, bu korkunç kazanın ardından birkaç gün içinde iyileşti. Ancak, olayı hatırlarken, "Neden göz damlası çıkmıyor diye düşünürken yapıştırıcıyı sıkıyordum." dedi ve o an şişe etiketine bakmış olsaydı bu durumun başına gelmeyeceğini belirtti. Durumunun iyileşmeye başladığını duyurduğunda, Eversole'ün takipçileri rahat bir nefes aldı ve ona hızlı bir iyileşme dileklerini ilettiler.

Anne Göz Damlası Sanıp Tırnak Yapıştırıcısını Kullanınca Göz Kapakları Yapıştı'

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

Yaşam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title