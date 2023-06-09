Göz damlası sanıp tırnak yapıştırıcısını gözüne damlatan kadının hayatı zindan oldu

ABD'de Jennifer Eversole, yanlışlıkla göz damlası yerine tırnak yapıştırıcısını gözlerine damlattı ve acil servise kaldırıldı. Göz damlası şişesi ile yapıştırıcının yan yana ve aynı boyutta olmasının kazaya yol açtığını belirten Eversole, gözünün birkaç gün içinde iyileştiğini söyledi.

California'da yaşayan altı çocuk annesi Jennifer Eversole tırnak yapıştırıcısını yanlışlıkla göz damlası zannederek gözüne damlattıktan sonra hastanelik oldu. Eversole, bu korkutucu kazayı anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Eversole, "İşte başardım. En aptal kişi ödülünü kazandım." diyerek durumun ciddiyetine rağmen espri yapmayı ihmal etmedi.

"KIZIMI TAKİP EDERKEN DİKKATİM DAĞILDI"

Göz damlalarının süper yapıştırıcıyla aynı boyutta olduğunu ve yan yana durduğunu belirten Eversole, "Dikkatimi dağıldı, kızımı takip etmeye çalışırken gözlerimi yapıştırıcıyla kapadım" dedi.

DOKTORLAR GÖZÜNÜ AÇMAYI BAŞARDI

İlk yardım ekibinin eve gelip Eversole'ü hastaneye götürdükten sonra doktorlar, Eversole'ün yapıştırıcıyla kapalı olan gözünü uyuşturucu göz damlaları verip açmayı başardılar.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İYİLEŞTİ"

Eversole, bu korkunç kazanın ardından birkaç gün içinde iyileşti. Ancak, olayı hatırlarken, "Neden göz damlası çıkmıyor diye düşünürken yapıştırıcıyı sıkıyordum." dedi ve o an şişe etiketine bakmış olsaydı bu durumun başına gelmeyeceğini belirtti. Durumunun iyileşmeye başladığını duyurduğunda, Eversole'ün takipçileri rahat bir nefes aldı ve ona hızlı bir iyileşme dileklerini ilettiler.