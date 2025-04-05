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"Anlayamazsınız" videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

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11 yıl önce İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında yapılan bir röportajda, tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diyerek ifade eden ve Türkiye gündemine oturan Kaan Kavrayış, Fransa'da havacılık okulunda okuyup pilot oldu.

2014 yılında İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında tekneye olan hayranlığını "Anlayamazsınız" diyerek anlatan Kaan Kavrayış, yıllar sonra bu tutkusu ile havacılığı birleştirerek pilotluk mesleğini seçti.

'Anlayamazsınız' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

Fransa'da havacılık okulu eğitimini başarıyla tamamlayan Kavrayış, bugün pilot olarak kariyerine devam ediyor. Kavrayış'ın pilotluk mesleğini seçmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Hakikaten anlayamazmışız
  • Doğduğun ev kaderindir
  • Sağ gösterip sol vurmuş
  • Uçağı denizde mi kullanacak
  • Paran varsa en kral mesleği elde edersin
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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