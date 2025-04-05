'Anlayamazsınız' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

2014 yılında İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında tekneye olan hayranlığını "Anlayamazsınız" diyerek anlatan Kaan Kavrayış, yıllar sonra bu tutkusu ile havacılığı birleştirerek pilotluk mesleğini seçti.

Fransa'da havacılık okulu eğitimini başarıyla tamamlayan Kavrayış, bugün pilot olarak kariyerine devam ediyor. Kavrayış'ın pilotluk mesleğini seçmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;