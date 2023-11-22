Ankara'da Künefe ve Kebap Festivali Başladı

Ankara'da düzenlenen Künefe ve Kebap Festivali'nde, Hatay başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri görücüye çıktı. Festival kapsamında düzenlenen kebap yeme yarışmasında galip gelen kişi çeyrek altın ödülü kazandı.

ANKARA'da düzenlenen Künefe ve Kebap Festivali'nde, Hatay başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri görücüye çıktı.

Hatay esnafı yararına düzenlenen, Hatay Künefe ve Kebap Festivali, Keçiören ilçesi Kalaba Meydanı'nda başladı. Festivalin ilk gününde vatandaşlar, yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösterdi. Festivalde kebap, künefe, kömbe, zeytinyağı ve baharat gibi yöresel ürünler görücüye çıktı. Hatay başta olmak üzere, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana mutfağının yöresel lezzetleri, 4 gün boyunca Ankaralılara tanıtılacak.

KEBAP YEME YARIŞMASI GALİBİNE ÇEYREK ALTIN ÖDÜLÜ

Festival kapsamında düzenlenen acılı kağıt kebabı yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan 8 kişi arasından kebabı ilk bitiren Ahmet Albayrak, çeyrek altın ödülünün sahibi oldu. Yarışmayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Albayrak, "Kebap çok lezzetliydi. Ustalarımıza teşekkür ediyorum. Kebabın acısı da mükemmeldi, yerken biraz zorlandım. Kazanacağımı ummuyordum, altına da çok ihtiyacım vardı. Zor günümde bir destek oldu bana. Kazandığım için çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim, kebap çok lezzetli" dedi.

Festivalin ziyaretçilerinden Mustafa Demirci, "Şu an cağ şiş yiyorum, içli köfte de yedik; ama tavsiyem kesinlikle cağ şiş. Herkes buraya gelsin, tadına baksın. Buraya daha yeni geldim; ama akşam saatlerinde daha güzel bir ortam olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜM ANKARA HALKINI BEKLİYORUZ'

Şanlıurfa'dan festival için Ankara'ya gelen Hasan Bakış, Şanlıurfa'ya özgü çiğ köftenin inceliklerini anlattı. Herkesi festivale beklediğini ifade eden Bakış, "Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, etli ve etsiz el yoğurması. Özelliği; makine kullanmıyoruz, baharatımız, nar ekşimiz ve isotu Şanlıurfa'dan getirdik. Bulgur dahil hepsini Şanlıurfa'dan getirdik. Herkesi bekliyoruz. Çiğ köfte Şanlıurfa'ya ait, kimse bunu inkar etmesin. Zaten özelliği Şanlıurfa'ya ait olması, sonradan yapanlar oldu; ama bizimki kadar lezzetli olmaz. Çiğ köfte, kebap ve sucuk hepsi yöresel, tüm Ankara halkını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)