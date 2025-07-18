Ankara'da hayat felç oldu! İşte başkentteki sağanak esaretinden görüntüler

Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken; kentten gelen görüntülerde araçların sular altında kaldığı görüldü.

Ankara'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar zor anlar yaşarken; Keçiören ve Çankaya'da ağaçlar devrildi.

SAĞANAK ESARETİ KAMERALARDA

Çok sayıda ev, iş yeri ve alt geçidi su basarken; araçlar sürüklendi, trafikte aksamalar yaşandı. Başkentteki sağanak esareti ise kameralara yansıdı.