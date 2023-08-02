Ankara'da Hacıkadın Kent Ormanı Yenilendi ve Park Ankara Adıyla Hizmete Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören ilçesindeki Hacıkadın Kent Ormanı'nı yenileme çalışmalarını tamamlayarak Park Ankara adıyla hizmete sundu. Park Ankara, günübirlik aktivitelerin yanı sıra düğün salonları, bungalovlar, çadır ve karavan kampı gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca alanda taş ev, paintball alanı, at çiftliği, ATV alanı ve kafe bulunuyor. Parka girişler 3 farklı kapıyla farklı alanlara yönlendirilecek şekilde ayarlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ilçesindeki Hacıkadın Kent Ormanı'nı yenileme çalışmalarını tamamlayarak "Park Ankara" adıyla hizmete sundu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 25 yıllığına kiralanan 150 dönüm alana sahip Park Ankara günübirlik aktivitelerin yanı sıra düğün salonları, barbekülü 81 bungalov, çadır ve karavan kampı gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca alanda taş ev, paintball alanı, at çiftliği, ATV alanı, ve 800 kişi kapasiteli kafe bulunuyor.

Parka girişler 3 farklı kapıyla farklı alanlara yönlendirilecek şekilde ayarlandı. Kuzey Ankara girişinden günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla ulaşım sağlanan aktivitelere, Pursaklar girişinden ise düğün salonlarına ulaşım sağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BelPlas Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, "Alanda yaklaşık 81 bungalov evimiz, hamağımız, mangalımız var. Ankaralılar gelip burada güzel vakit geçirebilir. ATV'ye binmek isteyenler ATV kullanabilir, at binmek için at çiftliğine geçebilir. Yaklaşan yaz ayı sebebiyle organizasyon şirketimiz bulunmakta. Sünnet, evlilik teklifi, kına geceleri ve buna benzer faaliyetlerimizi de yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.