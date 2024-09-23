Üye Girişi
Haberler

Bir anlık ihmal hayatına mal oldu! 7 yaşındaki çocuk yere çakıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 7 yaşındaki Yusuf Aymergen,10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hayatını kaybettiği . Olay, çocuğun annesine ait cep telefonunu oyun oynarken düşürmesi sonucu gerçekleşti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in annesine ait cep telefonunu oyun oynarken pencereden düşürdüğü, tutmak isterken olayın yaşandığı belirtildi.

TELEFONU TUTMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞMÜŞ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde'deki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi. İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen, 10'uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Yusuf Aymergen, pencereden düştü. Beton zemine düşen Yusuf, hayatını kaybetti. Yusuf'un halası Hediye Aymergen, " Çocuk, oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Telefonu tutmak isterken düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrencisiydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir anlık ihmal hayatına mal oldu! 7 yaşındaki çocuk yere çakıldı

Bir anlık ihmal hayatına mal oldu! 7 yaşındaki çocuk yere çakıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Altındağ Ankara Çocuk

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede ölü sayısı 100'e yükseldi

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });