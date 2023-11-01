Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergün Özbudun Hayatını Kaybetti

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergün Özbudun, 86 yaşında Ankara'da, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastahanede yaşamını yitirdi. Özbudun için bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergün Özbudun, 86 yaşında Ankara'da, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastahanede yaşamını yitirdi. Özbudun için bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, eşi Prof. Ergun Özbudun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" mesajı paylaştı.

DAVUTOĞLU: DEMOKRATİK DEĞERLERİN SEVUNMASINA ADANMIŞ DEĞERLİ DOSTUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, Özbudun ailesine baş sağlığı dileyerek şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'nin önde gelen Anayasa profesörlerinden, kıymetli milletvekilimiz Prof. Serap Yazıcı Özbudun'un eşi, hayatını insan hakları, hukuk devleti ve demokratik değerlerin savunmasına adamış olan değerli dostum Prof. Ergun Özbudun'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet, başta eşi olmak üzere ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Özbudun, bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazını takiben Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.