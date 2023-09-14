Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı

Amasya-Samsun sınırında seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak orta refüje savruldu. Kazada bir yolcu yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.