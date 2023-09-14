Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 yaralı
Amasya-Samsun sınırında seyir halinde olan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak orta refüje savruldu. Kazada bir yolcu yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 yaralı
AMASYA - Amasya- Samsun sınırında yolda seyir halindeyken kontrolden çıkan yolcu otobüsü orta refüje savrularak kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Bodrum'a doğru gitmekte olan Osman Garipoğlu yönetimindeki 34 EH 428 plakalı yolcu otobüsü Amasya-Samsun sınırında yol çalışması yapılan alanda kontrolden çıkarak savruldu. Refüjdeki toprak alanda duran otobüsün ön camı kırıldı. Otobüsteki 14 yolcudan 1'i yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.