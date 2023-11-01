Amasya'da yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde 84 yaşındaki bir adam, evinin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Evinin balkonundan düştü...Yaşlı adamın feci ölümü kamerada

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evinin balkonundan düşen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Düşme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Mustafa Caddesi'nde 84 yaşındaki Ali Kındaç evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaş durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Talihsiz adamın ölümünden üzüntü duyduklarını belirten komşusu Taner Öztürk, "Balkonunda asmayla uğraşırken dengesini kaybederek düşmüş. Çıktığı merdivenden ayağının kaydığını düşünüyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.