Amasya'da 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Amasya'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
AMASYA'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Şeyhcui Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 4 katlı Ersoy Apartmanı'nın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam